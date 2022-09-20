Полузащитник Реала и национальной команды Хорватии еще порадует фанатов своей игрой за сборную.

Об этом рассказал врач сборной Хорватии Зоран Бахтияревич, который попрощался с национальной командой после 30-ти (!) лет работы. Теперь он возглавит медицинский отдел УЕФА.

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"Тридцать лет в сборной – это очень долго. Я планировал уйти, когда Лука Модрич и другие игроки постарше попрощаются со сборной, чтобы я ушел на пенсию, и никто об этом не узнал. Однако Лука решил остаться до Евро-2024, а я не смогу так долго ждать.

Я уже договорился с тренерским штабом сборной, что одну медаль ЧМ-2022 в Катаре вы привезете мне", – цитирует Зорана Бахтияревича 24sata.

Недавно Модричу исполнилось 37 лет – соответственно, обладатель "Золотого мяча-2018" и главная звезда Хорватии готов играть за сборную почти до 39-ти.

Напомним, что полузащитник Реала дебютировал за национальную сборную Хорватии в 2006 году. Дорос до звания капитана команды, сыграл 152 матча, забил 22 гола. Высочайшее достижение Модрича с "клетчатыми" – выход в финал ЧМ-2018 (поражение от Франции 2:4).

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