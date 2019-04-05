"Модрич не может даже обычного ассиста сделать", – экс тренер Реала Антич разнес обладателя "Золотого мяча-2018"

Известный тренер Радомир Антич считает, что хавбек Реала Лука Модрич не заслужил "Золотой мяч".

"С каких это пор Лука стал лучшим плеймейкером в мире, если он даже не может отдать голевую передачу? Не говоря уже о его "Золотом мяче".

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В этой награде хорвата нет никакого смысла, ведь он не приносит много пользы для клуба на футбольном поле", – цитирует Антича издание Marca.

Напомним, Радомир Антич возглавлял Реал в 1991-1992 годах.

В текущем сезоне Примеры Модрич провел 28 матчей, в которых отметился 3-мя голами и 6-ю ассистами. В прошлом году 33-летний игрок стал обладателем "Золотого мяча".

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