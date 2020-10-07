"Моуринью сыграл ключевую роль в моем трансфере (из Тоттенхэма – прим.). Мне жаль, что мы проработали вместе всего год. Он много сделал для того, чтобы я приехал в Мадрид, и я благодарен ему. Он жесткий и сильный тренер, действует прямо. Мне нравятся честные люди. У меня с ним были хорошие отношения.

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Анчелотти отличный тренер и замечательный человек. Мы провели вместе два успешных года и Реал играл в очень хороший футбол.

Бенитес также хороший тренер, но не смог добиться успеха в Реале в силу ряда причин. Не все, приезжая сюда, достигают успеха. У меня не было с ним проблем.

Зидан – топ. То, чего он добился с нами за последние годы, просто невозможно повторить. Но люди этого не ценят, они постоянно ставят его под сомнение, говорят о разных вещах. Я надеюсь, все понимают, что он неприкосновенный. Когда слышишь, как люди выступают на телевидении и радио, жалуются, критикуют... Что ж, если их слова конструктивны, понятно. Но есть и другие, заявления которых не имеют смысла. Он идеальный тренер для Реала и может стать как Фергюсон или Венгер", – цитирует Модрича издание AS.

Напомним, Зидан работает с Реалом с 2016 года (с перерывом) и за это время сумел выиграть с мадридской командой чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

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