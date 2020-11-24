Модрич назвал факторы, которых не хватает Реалу в нынешнем сезоне
Лидер Реала Лука Модрич прокомментировал предстоящий поединок ЛЧ против Интера.
"Этот матч как финал для Реала. Мы должны играть как команда, быть вместе, помогать друг другу на поле. Надеюсь, мы готовы к матчу. Я чувствую себя хорошо. Пропускал матчи? Это решение тренера. Когда я играю, стараюсь делать это хорошо. Сейчас у меня достаточно сил, чтобы помочь команде.
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Нам не хватает всего понемногу. Во-первых, необходимо, чтобы не было травм. Нам действительно не хватает стабильности, но хорошие моменты тоже есть. Сложно играть без болельщиков, но я думаю, что в дальнейшем мы будем становиться лучше и проведем хороший сезон", – цитирует Модрича Marca.
После трех туров группового этапа ЛЧ Реал расположился на третьей строчке группы В, уступая Шахтеру по дополнительным показателям.
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