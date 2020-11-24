"Этот матч как финал для Реала. Мы должны играть как команда, быть вместе, помогать друг другу на поле. Надеюсь, мы готовы к матчу. Я чувствую себя хорошо. Пропускал матчи? Это решение тренера. Когда я играю, стараюсь делать это хорошо. Сейчас у меня достаточно сил, чтобы помочь команде.

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Нам не хватает всего понемногу. Во-первых, необходимо, чтобы не было травм. Нам действительно не хватает стабильности, но хорошие моменты тоже есть. Сложно играть без болельщиков, но я думаю, что в дальнейшем мы будем становиться лучше и проведем хороший сезон", – цитирует Модрича Marca.

После трех туров группового этапа ЛЧ Реал расположился на третьей строчке группы В, уступая Шахтеру по дополнительным показателям.

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