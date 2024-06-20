"Мы проведем анализ и рассмотрим, что можно усовершенствовать. Такой результат нас не удовлетворяет, нам придется вносить изменения. Результат неприятный. Сегодня мы продемонстрировали способность оформить камбэк, но жаль, что потеряли преимущество и позволили соперникам отыграться.

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Сейчас нам очень важна победа, чтобы пройти. Посмотрим после завтрашнего матча Испания – Италия. Но для нас ситуация понятна, нам просто нужно выиграть, а потом увидим, хватит ли четырех очков. У нас нет других вариантов, только победа над Италией. Я верю, что мы можем это сделать, но нам придется играть лучше.

Это будет тяжелый матч, Италия – большая команда, у них замечательный тренер, они очень хорошо организованы. Мы по-прежнему настроены позитивно, все зависит от нас", – цитирует Модрича Sport HRT.

Напомним, что 24 июня сборная Хорватии сыграет против Италии в рамках третьего тура Евро-2024.

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