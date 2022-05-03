"Настроение в команде хорошее, с нетерпением ждем матча. Знаем, что нам нужно. Понимаем, что для нас это будет один из важнейших матчей сезона, то есть сыграть нужно будет на максимуме. Тщательно работаем и готовы сыграть за место в финале.

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Мы всегда играем с верой в свои силы и очень энергично. Мы должны показать всем, что Реал – лучший клуб в мире. Болельщики должны включиться в игру с первых минут, они всегда сильно влияют на ход наших матчей", – цитирует Модрича официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч на поле Манчестер Сити завершился победой хозяев со счётом 4:3. В конце концов Реал уже был в подобной ситуации в этом розыгрыше Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала ПСЖ также одержал победу в один мяч перед визитом на Сантьяго Бернабеу, но мадридцы отыграли отставание и прошли дальше.

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