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Модрич может усилить команду Бекхэма

14:46 26 Читати українською
Модрич может усилить команду Бекхэма
Дэвид Бекхэм и Лука Модрич / Фото из открытых источников

Полузащитник Реала Лука Модрич имеет шанс оценить свои силы на фоне игроков МЛС.

Интер Майами, владельцем которого является легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм, пригласил присоединиться к команде Луку Модрича, сообщает TNT Sports LA.

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Действующий контракт обладателя "Золотого мяча-2018" с мадридцами рассчитан до лета 2020-го и пока стороны не спешат продолжать сотрудничество.

Напомним, Интер Майами дебютирует в МЛС в следующем сезоне.

В текущем сезоне Ла Лиги Модрич провел 7 матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами.

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МЛС Трансферы Реал Мадрид Интер Майами Интер Майами Лука Модрич Лука Модрич Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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