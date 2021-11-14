"Это был очень сложный матч. Мы изначально задали ритм, играли феноменально. В результате забили автогол, это удача, но мы заслужили его. Могли забить больше, но такой результат даже слаще.

Хорватия – Россия – 1:0 – видео рокового автогола и обзор матча

Сегодня мы были терпеливы и верили в победу до конца. Собираемся на чемпионат мира в Катаре и очень довольны. Теперь у нас есть год для отдыха и подготовки к турниру", – сказал Модрич в эфире Novu TV.

Напомним, сборная Хорватии в последнем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 обыграла Россию и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

Хорватия дожала Россию и вышла на ЧМ-2022 – россияне автоголом отдали прямую путёвку на Мундиаль