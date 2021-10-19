"Мне всегда приятно возвращаться в Киев. У меня есть хорошие воспоминания. Со сборной мы здесь побеждали Украину за право выйти на чемпионат мира 2018 года. Также здесь мы выиграли Лигу чемпионов.

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Есть хорошие воспоминания, за исключением поражения Шахтеру в прошлом году.. Приятно возвращаться сюда. Сегодня нас ждет большой и важный матч. Надеюсь, мы хорошо сыграем.

Срна – мой друг. Он экс-капитан нашей сборной. Мы часто общаемся. У меня есть желание снова его увидеть. Часто много говорили о Шахтере. Рад за него, за новую роль в клубе. Он тоже счастлив", – сказал Модрич в программе "Бомбардир".

Напомним, поединок с Реалом состоится уже сегодня, 19 октября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 22:00.

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