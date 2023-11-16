Полузащитник Реала Лука Модрич может решиться на кардинальные изменения в своей карьере.

Летом 38-летний хорват ради Реала отказался от денег Саудовской Аравии. "Фундаментальное видение ситуации состоит в том, что Реал всегда на первом месте. И мне не нужно радовать свое его этими историями о выгодных предложениях", – объяснял свое решение Модрич.

Модрич недоволен своим положением в Реале – хорват размышляет над сенсационным бегством из Мадрида

В нынешнем сезоне Лука потерял статус важного игрока мадридцев, сыграл 15 матчей, из которых только 6 начал в основе. Недостаточное количество игрового времени может подтолкнуть футболиста к смене клуба уже зимой.

"Этим летом были клубы, заинтересованные в его подписании. У Модрича были предложения из столицы Саудовской Аравии и другого клуба. Лука думает о Реале, но идея перебраться в саудовскую лигу вполне реальна, если предложение будет надлежащим", – заявил агент футболиста Борха Коус для Shoot.

Торрес, ван Перси, Арбелоа и единственный ирландец по чемпионату Украины – кто из звезд прошлого тренирует в Юношеской ЛЧ