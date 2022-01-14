Модрич имеет два топ-варианта для ухода из Реала
21:46 - Читати українською
Лидер Реала Лука Модрич уже может вести переговоры с другими клубами.
Манчестер Сити и Интер заинтересованы в подписании полузащитника Реала Луки Модрича, сообщает El Nacional.
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Действующие чемпионы Англии и Италии готовы пригласить обладателя "Золотого мяча-2018" только на правах свободного агента. Действующий контракт 36-летнего хорвата истекает летом, но мадридцы пытаются продолжить сотрудничество с Модричем.
Лука выступает за Реал с 2012 года и успел провести в футболке "сливочных" 412 матчей.
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