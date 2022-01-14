Лидер Реала Лука Модрич уже может вести переговоры с другими клубами.

Манчестер Сити и Интер заинтересованы в подписании полузащитника Реала Луки Модрича, сообщает El Nacional.

Экс-хавбек Реала: Будь я Модричем, играл бы до 87 лет

Действующие чемпионы Англии и Италии готовы пригласить обладателя "Золотого мяча-2018" только на правах свободного агента. Действующий контракт 36-летнего хорвата истекает летом, но мадридцы пытаются продолжить сотрудничество с Модричем.

Лука выступает за Реал с 2012 года и успел провести в футболке "сливочных" 412 матчей.

Барселона – Реал: каталонці здобули ментальну перемогу, а найскандальніший гравець творить дива