Модрич: Игра против Нигерии не была простой

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу своей команды над Нигерией в матче 1 тура ЧМ-2018.

По мнению Модрича, успех в стартовом матче предоставит Хорватии сил в поединках против Аргентины и Исландии.

"Нам было очень важно победить, начать с победы. Я не думаю, что эта игра была простой, отнюдь.

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Мы забили гол, когда его надо было забить, стало после него легче играть. Этот мяч придал нам силы, это заслуженная победа. Уверен, что нигерийцы завоюют очки в следующих играх", – цитирует Модрича ТАСС.

К слову, Модрич реализовал пенальти в поединке против Нигерии и был признан лучшим игроком матча. После 1 тура Хорватия лидирует в группе D, набрав 3 очка. У Аргентины и Исландии по одному баллу.