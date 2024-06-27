Португальский хавбек Лука Модрич поставил перед собой четыре цели на сезон-2024/25.

Модрич остался в Реале еще на год и стал капитаном команды. Опытный полузащитник хочет побить три рекорда в следующем сезоне, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на AS.

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Лука хочет стать самым титулованным игроком в истории Реала, а для этого ему нужен еще один трофей. Также хорват стремится вписать свое имя в историю футбола, выиграв седьмую Лигу чемпионов.

Легче всего будет побить возрастной рекорд. Модрич запланировал стать самым возрастным футболистом, который когда-либо играл за Реал. Он уже в октябре сможет обойти Ференца Пушкаша, имея 39 лет и один месяц.

Кроме этого, Модрич поставил глобальную цель – выиграть с Реалом все семь трофеев в следующем сезоне. Стоит напомнить, что хорват присоединился к Мадриду в 2012-м после трансфера из Тоттенхэма.