Мадридский Реал сохранит у себя игроков – Луку Модрича и Лукаса Васкеса – на предстоящий турнир в США, но дальнейших перспектив им не гарантирует.

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич и 33-летний испанский защитник Лукас Васкес ненадолго продлят свою карьеру в мадридском Реале, с которым у них этим летом истекают сроки действия контрактов.

Реал нашел замену Лунину в Ла Лиге – клуб АПЛ хочет сыграть на опережение

Как информирует AS, и Модрич, и Васкес подпишут с "бланкос" короткие контракты сроком на две недели. Это даст право Реалу задействовать игроков в клубном чемпионате мира, который, как известно, будет проходить в США с 15 июня по 13 июля этого года. Действующие контракты Модрича и Васкеса с Реалом рассчитаны до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Модрич провел за Реал во всех турнирах 51 матч, забил 4 гола и отдал 7 ассистов. В свою очередь, в активе Васкеса 46 игр, 2 мяча и 6 результативных передач. Сообщается, что после клубного чемпионата мира в Реале окончательно определят дальнейшую судьбу Модрича и Васкеса в команде.

Напомним, Реал на групповой стадии клубного чемпионата мира будет выступать в квартете Н вместе с Аль-Хилялем из Саудовской Аравии (матч 18 июня), мексиканской Пачукой (22 июня) и австрийским РБ Зальцбург (27 июня). Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф.

Реал заинтересовался братом Беллингема – он стал лучшим молодым игроком Чемпионшипа и претендует на выход в АПЛ