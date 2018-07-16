Модрич: Хорватии просто не повезло, лучшие команды не всегда побеждают

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал работу арбитра в финальном матче чемпионата мира-2018, где его команда уступила Франции.

"Подняла ли мне хотя бы немного настроение награда лучшему игроку турнира? Нет конечно же! Ведь мы проиграли. Все, чего я хотел, – это победа Хорватии.

Можно сказать, что моей команде сегодня просто не повезло. Я действительно считаю именно так. И каждый в нашей команде думает так же. Мы играли хорошо и сегодня были лучшей командой на поле. Но лучшие команды не всегда побеждают.

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Второй пропущенный гол стал поворотным моментом в матче. Мы были удивлены, когда судья обратился за помощью к VAR. Да и вообще мы были удивлены работой арбитра. Перед первым голом он поставил штрафной, хотя, на мой взгляд, фола там не было.

Франция открыла счет. Но мы вернулись в игру, демонстрировали отличный футбол, а судья поставил пенальти. Такие моменты всегда убивают команду. Невозможно постоянно осуществлять камбэки.

Мы бились до конца и гордимся тем, чего достигли и как сегодня сыграли. К сожалению, этого оказалось недостаточно", – цитирует Луку Модрича издание Чемпионат.

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