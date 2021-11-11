Контракт Модрича подходит к концу летом 2022 года, но хорват желает остаться в Мадриде еще хоть на год, сообщает AS.

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Лука намерен квалифицироваться на ЧМ-2022, после чего сконцентрироваться на игре за Реал. На Мундиаль Модрич стремится отправиться в статусе игрока "сливочных" и желает побольше поиграть на обновленном Сантьяго Бернабеу.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 36-летний хорват провел 7 матчей, в которых отличился двумя асситами.

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