Вице-чемпион мира готов согласиться на уменьшение зарплаты, если получит новое соглашение от "сливочных".

Модрич назвал идеального тренера для Реала

Модрич доволен своим статусом в Реале, к которому присоединился 8 лет назад. Семья хорвата прекрасно чувствует себя в Мадриде, поэтому он хотел бы избежать резких изменений. В планах хавбека выступать за испанский гранд еще как минимум два сезона и быть готовым к чемпионату мира 2022 года, информирует Marca.

Нынешний контракт Модрича с Реалом заканчивается следующим летом. По неофициальной информации, зарплата обладателя "Золотого мяча"-2018 составляет около 10 млн евро в год.

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