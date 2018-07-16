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Модрич: Горжусь званием лучшего игрока ЧМ-2018

09:29 43 Читати українською
Модрич: Горжусь званием лучшего игрока ЧМ-2018
Лука Модрич и Килиан Мбаппе / ФИФА

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от Франции (2:4) в финале чемпионата мира-2018, а также получение награды лучшего игрока Мундиаля.

"Я горжусь этим. Хочу поблагодарить своих партнеров по сборной, ведь без их помощи я бы не получил эту награду. Мы остановились в шаге от победы на Чемпионате мира. Еще не скоро забудем это поражение, но мы гордимся собой. Было очень приятно, что болельщики поддержали нас после матча. Мы знаем, что хорошо выступили, но все же обидно останавливаться в шаге от цели.

ЧМ-2018: Модрич – лучший игрок турнира, Азар и Гризманн – в тройке

Мы не жалели себя и сделали все для победы, но нам не повезло. Весь матч мы играли первым номером, но удача отвернулась от нас. Мы пропустили несколько голов на ровном месте, дав Франции огромную фору", – цитирует Модрича официальный сайт ФИФА.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
Франция - Хорватия Франция Франция ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Лука Модрич Лука Модрич
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