Модрич еще может перейти в Интер – Италия верит в мегатрансфер 17 августа

Миланский Интер продолжает мечтать о трансфере хавбека мадридского Реала Луки Модрича.

Интер отказывается верить в сообщения испанских СМИ, что 32-летний хорват подпишет новый контракт с Реалом и продолжает биться за игрока, информирует AS.

Агент Модрича: Рано или поздно Лука окажется в Серии А

"Нерадзури" будут ждать решения Модрича до 17 августа, когда закрывается трансферное окно в Италии. Боссы Интера надеются, что им удастся убедить Реал отпустить хорвата, который уже договорился об условиях сотрудничества с миланским клубом. Местные СМИ также нагнетают ситуацию, уверяя, что Лука еще не сказал своего решающего слова.

Ранее сообщалось, что Реал начал переговоры по трансферу Миралема Пьянича. Это может означать, что мадридцы ищут замену Модричу, если хорват таки решит покинуть клуб.