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Модрич: Думаю, что Роналду останется в Реале

13:15 77 Читати українською
Модрич: Думаю, что Роналду останется в Реале
Лука Модрич / фото: твиттер сборной Хорватии

Полузащитник Реала Лука Модрич прокомментировал информацию о возможном переходе Криштиану Роналду в Ювентус.

Напомним, Криштиану Роналду как никогда близок к уходу из Реала. 33-летний португалец может продолжить карьеру в Ювентусе.

Лука Модрич, который в составе сборной Хорватии вчера вышел в полуфинал ЧМ-2018, не верит в подобное развитие событий и надеется, что Роналду останется в Мадриде.

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"Посмотрим, что произойдет. Не думаю, что Роналду собирается уходить, и мне бы хотелось, чтобы он остался. Криштиану – лучший игрок в мире, и это многое значит. Мое мнение – Роналду останется в Реале. Это было бы очень хорошо, поскольку я не могу его представить в другой европейской команде", – цитирует Модрича AS.

Напомним, в борьбу за Роналду может вступить также Манчестер Юнайтед.

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