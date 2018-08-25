Модрич должен вернуть место в основе Реала, чтобы спасти "Золотой мяч"

Перспективы на сезон ключевого в течение нескольких лет игрока середины поля мадридского Реала Луки Модрича проанализировала испанская Marca.

Лука Модрич этим летом захватил передовицы спортивных изданий из-за интереса к себе со стороны миланского Интера на фоне замечательных выступлений на чемпионате мира. Однако, сейчас эти разговоры стихли, а сам хорват остался в мадридском Реале.

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Четыре победы в Лиге чемпионов за 6 лет говорят за себя, но пока в этом сезоне он не является основным исполнителем "галактикос". То, что хавбек остался на скамейке запасных в матче за Суперкубок Европы не должно удивлять, ведь он не имел игровой практики после Мундиаля. Однако, тот факт, что Модрич не вышел в основе и на матч против Хетафе в Ла Лиге должно настораживать.

Конечно, формация 4-3-3 от Хулена Лопетеги предусматривает большую экономию пространства и наличие в основной обойме Тони Крооса и Иско. Но на третьей вакантной позиции новый наставник "сливочных", похоже, видит бразильца Каземиро, а не Модрича. В старте же поединка против Хетафе рядом с немцем и испанцем вообще вышел Дани Себальос и отыграл 71 минуту. Модричу пришлось выйти на последние 20 минут, когда судьба матча фактически была решена.

Наличие на поле трех нападающих означает, что для маневра в середине поля, например, в ближайшем матче против Жироны, остается меньше места. Все идет к тому, что как минимум на старте сезона Лука Модрич вынужден будет осваивать новую для себя роль и бороться за место в основе. Интересная задача для того, кто провел 259 матчей во всех турнирах за последние 6 сезонов.

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Кроме этого, не стоит забывать, что победа в киевском финале ЛЧ в мае, а также 7 матчей и 2 гола (что на поверхности) и дирижерская роль в составе сборной Хорватии на ЧМ-2018 (чуть глубже), сделали почти 33-летнего центрального полузащитника едва ли не главным претендентом на "Золотой мяч" по итогам года. Если же Модрич будет играть только по праздникам, то Криштиану Роналду с десятком голов в футболке Ювентуса к декабрю может снять все вопросы относительно обладателя ценного приза от авторитетного France Football. Не хотелось бы, чтобы редкая возможность увидеть с трофеем другого игрока, кроме португальца и Лионеля Месси, была вот так разрушена...