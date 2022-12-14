"План Хорватии не сработал. Теперь нам нужно восстановиться и попытаться выиграть матч за третье место. Грустно, мы ведь надеялись еще раз сыграть в финале чемпионата мира. Этого не произошло.

Надо поздравить Аргентину, и все. Ключевым моментом игры стал пенальти. До этого наша команда выгладала довольно хорошо, мы контролировали игру. Арбитр не назначил угловой в нашу пользу, и это привело к пенальти.

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На мой взгляд, 11-метрового не было. Альварес бил, наш вратарь вышел на него, и я не могу поверить, что арбитр назначил пенальти. Но ничего уже не изменишь. Нам нужно отдохнуть и попытаться выиграть следующий матч.

Хорватия провела хороший чемпионат мира. На кону бронзовые медали. Мы должны готовиться, ведь если мы их добудем, это будет хорошим результатом", – цитирует Модрича L'Equipe.

Хорватия сыграет еще один матч на чемпионате мира-2022. Соперником "клетчатых" в поединке за третье место (17 декабря) станет неудачник пары Франция – Марокко.

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