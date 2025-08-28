Полузащитник Полесья Алексей Гуцуляк пообщался с журналистами перед ответным матчем с Фиорентиной.

Контракт Алексея Гуцуляка с Полесьем завершается летом 2026 года. Существует вероятность, что 27-летний полузащитник покинет "волков" в ближайшее время. Алексей признался, что имеет предложения из Серии А.

Полесье готово продать игрока сборной Украины – его контракт завершается в конце сезона

"Конечно, я смотрю каждый матч моего земляка Артема Довбика и болею за его Рому. Сейчас мной интересуются два итальянских клуба. Для меня было бы большим счастьем играть в Серии А", – Гуцуляка цитирует Corriere dello Sport.

Напомним, что Полесье сегодня, 28 августа, сыграет с Фиорентиной в ответном матче Лиги конференций. Первая встреча команд завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба.

