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Многострадальный немецкий клуб сообщил об очередном случае инфицирования коронавирусом

16:42 23 Читати українською
Многострадальный немецкий клуб сообщил об очередном случае инфицирования коронавирусом
Динамо Дрезден / Imago

Дрезденскому Динамо никак не удается одолеть COVID-19 в клубе. Новая волна тестирования обнаружила нового больного.

В Динамо ранее нашли нескольких инфицированных коронавирусом, после чего местные власти закрыли клуб на карантин. Дрезденцы не смогли стартовать вместе со всеми клубами первой и второй Бундеслиг на прошлой неделе. Их матчи перенесли, из-за чего у команды сформировался адский календарь.

Впрочем, беды не закончились. В клубе провели пятую волну проверки на COVID-19, в ходе которой один футболист сдал положительный тест, сообщает Kicker.

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Кроме этого, заболел человек, с которым имел близкий контакт член тренерского штаба Динамо. Инфицированный игрок и этот тренер возвращаются на двухнедельный карантин.

Ну а те футболисты, которые раньше болели коронавирусом, в последней волне тестирования дали отрицательный результат. Поэтому команда с разрешения властей возобновляет тренировки, а вскоре сможет проводить матчи.

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Германия Динамо Дрезден Динамо Дрезден коронавирус
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