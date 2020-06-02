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Многострадальный матч Карпаты – Мариуполь может состояться не во Львове

11:24 19 Читати українською
Многострадальный матч Карпаты – Мариуполь может состояться не во Львове
Карпаты – Мариуполь / Фото из открытых источников

Поединок 24-го тура между Карпатами и Мариуполем, который не удалось провести из-за обнаружения COVID-19 у нескольких игроков львовской команды, может пройти в Мариуполе.

 

"Мариуполь по-человечески отнесся к этой ситуации. Предварительно, стороны договорились о том, что поскольку Мариуполь практически доехал до Львова, но развернулся и поехал домой, перенесенный поединок проведут не во Львове, а в Мариуполе", – сказал Денисов в программе "Великий футбол".

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Напомним, 30 мая стало известно о переносе матча 24-го тура между азовской командой и Карпатами на неопределенный срок. Тестирование на коронавирус выявило во львовском клубе нескольких инфицированных и "зелено-белые" ушли на карантин.

Карпаты после 23-х туров остаются откровенным аутсайдером турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 14 очков.

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Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь Александр Денисов Карпаты - Мариуполь
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