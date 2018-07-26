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Многомиллионный новичок Реала Родриго "отвозил" соперников в матче против Фламенго

17:59 82 Читати українською
Многомиллионный новичок Реала Родриго "отвозил" соперников в матче против Фламенго
Родриго Силва де Гоис / Getty Images

Будущий новичок мадридского Реала, нападающий Сантоса Родриго Силва де Гоис роскошной игрой принес ничью своей команде в центральном матче 15-го тура бразильской Серии А против Фламенго (1:1).

17-летний форвард стал одной из центральных фигур в поединке Сантоса и Фламенго накануне, сообщает Mundo Deportivo.

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В частности, Родриго несколько раз сумел "накрутить" соперников на своем правом фланге атаки, а один из таких его выпадов завершился выверенной передачей на Барбозу Алмейду. Последнему осталось только подставить ногу, чтобы забить в пустые ворота.

"Это была импровизация, такие вещи не делаются по заранее подготовленному и невероятно продуманному плану", – признался юный талант после матча.

Напомним, что Реал официально оформил трансфер Родриго в июне. "Сливочные" заплатят за нападающего 45 млн евро. Еще 15 млн получат посредники. К мадридцам Родриго Силва де Гоис должен присоединиться летом 2019 года.

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Мир Реал Мадрид Реал Мадрид Сантос Сантос Бразилия Фламенго Фламенго Родриго Силва де Гоис Родриго Силва де Гоис
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