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"Многое может случиться в футболе": Сетьен– о шансах Барселоны на чемпионство

18:59 - Читати українською
"Многое может случиться в футболе": Сетьен– о шансах Барселоны на чемпионство
Кике Сетьен / Marca

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился ожиданиями от матча 36-го тура Ла Лиги против Вальядолида.

 

"Вальядолид еще не полностью обезопасил себя от вылета, и попытается обеспечить себе место в Ла Лиге в этом матче. Поэтому мы должны оставаться требовательными к себе.

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Мы можем достичь последнего тура и иметь шанс на титул. Надеюсь, это мы и сделаем. Многое может случиться в футболе. Мы все видели непонятные вещи в течение многих лет. Нам просто нужно сосредоточиться на том, что мы можем сделать против Вальядолида", – поделился Сетьен в комментарии Marca.

Отметим, что Барселона отстает от Реала на 1 очко, но мадридцы имеют игру в запасе. Каталонцы же сыграют с Вальядолидом 11 июля, начало в 20:30.

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Испания Кике Кике Сетьен Вальядолид - Барселона Барселона Барселона Вальядолид Вальядолид
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