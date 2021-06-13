Нападающий сборной Бельгии Лукаку признался, как пережил страшный эпизод с Кристианом Эриксеном, который является одноклубником бельгийца в Интере.

"Я много плакал перед игрой. Было трудно сосредоточиться. Другие игроки тоже были шокированы. Я собираюсь связаться с Эриксеном.

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Читал, что его жизни уже ничто не угрожает. Я надеюсь, что скоро он полностью восстановится. Рад, что мы победили, но мои мысли сейчас с Кристианом", – отметил Лукаку в комментарии Sporza.

Напомним, матч Бельгия – Россия начался после ужасного эпизода с Кристианом Эриксеном. Лидер сборной Дании в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен.

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