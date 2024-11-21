"Другого решения принять нельзя было. Любая команда, которая покидает поле, демонстрирует неуважение к фэйр-плей. Это политическое решение, чтобы никого не расстраивать. Я говорил, что так оно и будет. Вы не должны поощрять это. Позже другая команда может сделать то же самое. К сожалению, так сложилось.

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Болельщики должны быть частью футбольной команды, они должны поддерживать команду. Как я должен чувствовать себя как тренер сборной, которая будет играть на пустом стадионе? Думаю, это большая потеря.

То, как они вели себя, в каком состоянии оставили раздевалку – это ненормально. Я уважаю игроков, но они также должны были уважать идею спорта. Одна команда поиздевалась над нами и заставила сидеть на морозе час, потому что они не хотели доиграть две минуты. Они думали, что могут получить из этого положительный результат. Где был расизм? Много лжи", – цитирует Луческу Digi Sport.

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