"Главная задача – выйти на чемпионат мира. Нам удалось пробиться в плей-офф, теперь нужно выиграть два матча.

Сборная Украины узнала окончательный календарь матчей в Лиге наций 2022/23

В последние месяцы я много изучал сборную Украины, а также Уэльс, который уже в финале. Сделаем все, чтобы быть готовыми к битве. Сейчас у меня есть список из 30 игроков, который нужно как-то сократить до 24 футболистов", – сказал Кларк в комментарии Sky Sports.

Напомним, поединок плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года между украинской и шотландской командами состоится 1 июня. Начало встречи в 21:45.

Україна не їде на Євро: шалений син легенди Динамо, перлина Ювентуса, претензія до тренера – чого забракло U-17