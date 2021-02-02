"Конкуренция всегда полезна. То, что Витя приехал, это классно. Встретил его хорошо, сегодня в Бергамо первый день "желтой зоны", открыли рестораны. После тренировки сходили в ресторан и пообедали, показал ему город и теперь жду с командой на тренировке. Вижу по нему, что это для него большой шаг. Он всю карьеру играл в Шахтере, и теперь для него новый вызов. Вижу, что он мотивирован и хочет доказать, что не просто так попал сюда. Ему очень понравился город, с ним уже владелец кафе сфотографировался. Сейчас ему нужно закрыть бумажные вопросы, и жду на тренировках его.

Коваленко дал первое интервью в статусе игрока Аталанты

В клубе о нем спрашивали, интересовался спортивный директор. Даже когда еще я переходил в Аталанту, о нем уже спрашивали. Но это в основном более мелкие детали, кроме футбола. Здесь трудно, но дают время всем футболистам. Если люди думают, что в клубе совсем плохо, у Мистера другой взгляд на футбол. Для Коваленко сейчас важно выучить язык, но он уже некоторые фразы на итальянском говорит. В клубе этим довольны, в футболе не нужно быть застенчивым. Нужно еще втянуться, здесь дают время на адаптацию. Очень важно выполнять требования тренерского штаба. Много хороших футболистов покинули клуб, потому что не выполняли его задания. Нужно стараться понимать структуру игры.

Я тоже приходил сюда как полузащитник, но Мистер видит меня больше в атаке и считает, что я там полезен. Витя может сыграть и опорного, и под нападающим, поэтому, возможно, и будем играть вместе. Но сначала нужно влиться в коллектив, потренироваться, почувствовать команду и затем будет легче", – пояснил Малиновский в эфире программы Вмикай підігрів.

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