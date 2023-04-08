"Он – особенный человек в моей жизни во всех смыслах. Вне футбольного поля и особенно на нем многим вещам я учился у Жезуса.

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Он – настоящий пример того, как тяжело ты должен ежедневно работать с правильным отношением. Даже в простых упражнениях, таких как квадрат. Обычно ребята, отбирающие мяч, работают на 50% их фокуса, но Габриэл – как зверь.

Его реакции на неудачи – невероятные. В Манчестер Сити я смотрел на него и думал: "Вау, вот как нужно реагировать". Он был всегда лучшим на тренировках. Знаю, что он много работал, чтобы оказаться там, где он сейчас есть. Приятно иметь таких одноклубников", – цитирует Зинченко SkySports.

Напомним, оба футболиста выступали за Манчестер Сити, а в июле 2022 года вместе перешли в Арсенал. Бразилец обошелся "канонирам" в 52 миллиона евро, а украинец – в 35 миллионов.

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