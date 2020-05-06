"Многие вещи были несправедливы" Тимощук – о тренере, который снимал штаны на установке и пугался собственного игрока

Анатолий Тимощук рассказал о непростых отношениях с Луи ван Галом времен совместной работы в Баварии.

"Да меня давно уже отпустило... Но все равно считаю, что многие вещи были несправедливыми. Столько абсурдного происходило! Как тренера я ван Гала оцениваю высоко, но коммуникация с игроками у него была не на высоком уровне. Так уж он устроен.

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Ладно, штаны снял на всем известной установке. Но он и челюсть как-то достал из рта. Что-то рассказывает, завелся, та-та-та... И – раз! Неудивительно, что он потом в Англии перед четвертым рефери падал на спину. А еще как-то Роббен забил, побежал к нему праздновать, ван Гал вдруг испугался, побежал и заднюю поверхность бедра порвал! Хромать начал... Мы смеялись, конечно", – сказал Тимощук в интервью Sportsdaily.ru.

Напомним, ван Гал возглавлял Баварию с 2009 по 2011 год. В сезоне 2009/10 мюнхенцы дошли до финала Лиги чемпионов, в котором уступили Интеру (0:2).

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