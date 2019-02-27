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"Многие рады, что нам предстоит сыграть с Челси", – Миколенко поделился ожиданиями от дуэли с грандом АПЛ

14:50 78 Читати українською
"Многие рады, что нам предстоит сыграть с Челси", – Миколенко поделился ожиданиями от дуэли с грандом АПЛ
Виталий Миколенко (в центре) в поединке против Зари

Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал о своих ожиданиях от противостояния с Челси в рамках 1/8 финала Лиги Европы 2018/19.

"Многие рады, что нам предстоит сыграть с таким сильным и именитым соперником, как Челси. Будет возможность проверить себя на таком уровне, сыграть против топ-клуба. Но никаких опасений нет, мы будем настраиваться на борьбу в двух матчах.

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Конкретного обсуждения с тренерским штабом соперника не было. Пока мы ознакомились с реакцией тренера соперника лишь то, что он сказал в прессе.

В первых двух играх в Лиге Европы темп был серьезным. После сборов и паузы было непросто. Но могу сказать, что мы уже лучше понимаем друг друга, добавляем и набираем форму", – цитирует Миколенко Команда №1.

Напомним, поединки Челси – Динамо пройдут 7 и 14 марта.

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Лига Европы1/8 финала

Челси - Динамо Киев: Четверг 07 марта 2019

Челси
до матча
8
дн
:
5
час
:
19
мин
Динамо Киев
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