– Как шведы относятся к войне в Украине?

– Как и везде. Первые месяцы войны все были в шоке. Сейчас есть опасная тенденция привыкания к происходящему. Руководство нашей страны пытается будить Европу, чтобы она выходила из этого состояния.

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А так Швеция всячески поддерживает Украину. Морально и финансово. В новостях говорят много хорошего о нашей стране и много плохого – о Путине. Общественное мнение на стороне Украины. Также в связи с вступлением Швеции в НАТО сейчас многие обеспокоены тем, как на это отреагирует Россия.

– Сторонники "русского мира" встречаются?

– Да. В Швеции много эмигрантов из стран третьего мира, которые уже давно получили гражданство, но так и не стали европейцами в широком смысле этого слова. Это преимущественно сирийцы, ливанцы и другие выходцы с Ближнего Востока.

Они поддерживают Путина, потому что считают, что Россия на нашей территории воюет с американцами. Сознательно закрывают глаза на преступления российской армии.

– Вы пытались их как-то убедить?

– Я имел несколько бесед с такими людьми, но уже перестал с ними общаться, потому что это сложно и бесполезно. Есть даже те, кто поддерживает Россию по инерции из-за любви к Советскому Союзу. Ну, а коренные шведы, конечно, на стороне Украины. Особой любви к России здесь никогда не испытывали", – цитирует Евтушенко FanDay.

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