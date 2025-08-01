Сауль играл вместе с Феликсом в Атлетико. Жоау считался одним из главных талантов своего поколения, но провалился во всех клубах, в которых играл – Атлетико, Барселоне, Челси и Милане.

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"Футбол – командная игра. У него есть все качества, чтобы стать невероятным игроком, но насколько бы ты не был великолепным, если не будешь усердно работать, все это ничего не стоит... Я слышал цитату Паку Жемеша, который сказал, что талант без упорного труда – ничто. Многие из нас пытались помочь Жоау, но если кто-то не хочет...", – цитирует Сауля Marca.

На днях Феликс подписал контракт с Аль-Насром.

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