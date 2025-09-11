Ерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию от УЕФА за допинг. Он заявил, что отказывается получать от клуба зарплату в течение этого срока.

"С самого начала я сказал клубу, что во время моей дисквалификации мне вообще не нужно платить. Я работаю на клуб, и если это ошибка, я признаю ее с самого начала, так и будет.

Я смирился с тем, что совершил ошибку. Таковы последствия, и я должен их принять. Я должен быть готов, чтобы, когда это произойдет, я смог выложиться на полную.

Многие говорят мне, что мне не везет, что моя жизнь полна препятствий. Такие вещи делают тебя сильнее. Сейчас мы смотрим вперед, в будущее. Моя единственная мысль – снова тренироваться с командой. Самое тяжелое – это не иметь возможности быть с товарищами по команде", – цитирует Marca Йерая.

