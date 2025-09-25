ФИФА вряд ли отстранит Израиль, даже если это сделает УЕФА.

Отстранение сборной Израиля от участия в международных турнирах со стороны ФИФА маловероятно. Как информирует The Independent, ФИФА вряд ли отстранит сборную Манора Соломона, даже если это сделает УЕФА.

УЕФА близок к отстранению сборной Израиля от международных турниров

Это связано как с отношениями президента ФИФА Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом, так и с необходимостью поддерживать администрацию США в преддверии проведения дорогостоящего и сложного с точки зрения логистики чемпионата мира. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.

Если УЕФА отстранит Израиль, его сборная, скорее всего, все равно сможет участвовать в отборочных матчах ЧМ-2026. Чемпионат мира организовывает ФИФА, хотя квалификационный этап проходит под эгидой УЕФА.

