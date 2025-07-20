– Сергей, правда ли, что вы уже являетесь игроком столичного Левого Берега?

– Нет, это – неправда. Это все не более, чем слухи. Вот перед вами мне звонили тоже, спрашивали..

Легенда Динамо оформил сенсационный переход в клуб, который вылетел из УПЛ, – источник

Я заключил контракт с ФК Лесное. Готовлюсь к матчам во Второй лиге. У нас уже 26 июля первый матч. Я с Лесным до конца. Вот так вот, – сказал Рыбалка для Украинского футбола.

Напомним, Рыбалка – воспитанник харьковского Арсенала. В 2008-м перешел в Динамо и находился на контракте до 2017 года (3 гола и 5 ассистов в 104 матчах). Отправлялся в аренду в чешский Слован и турецкий Сивасспор. В 2018-м стал полноценным игроком представителя Суперлиги. С 2021-го по 2023-й годы выступал за Александрию, откуда перебрался в ЛНЗ – черкасцы стали последней профессиональной командой в карьере Рыбалки.

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