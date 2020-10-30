"Мне жаль видеть его таким": Манчини – о пользе Балотелли для сборной Италии
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался относительно карьеры форварда Марио Балотелли.
"Мне очень жаль видеть его в таком состоянии. К 30 годам он должен был достичь полной технической футбольной зрелости.
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Марио был бы очень полезен сборной. Я люблю его и надеюсь, что рядом с ним всегда будет что-то хорошее", – цитирует Роберто Манчини Goal.
К слову, Марио Балотелли провел 36 поединков в футболке сборной Италии во всех турнирах и отличился 14 голами. Национальная команда Италии в ноябре встретится с Эстонией (спарринг), Польшей и Боснией и Герцеговиной. Последние два поединка состоятся в рамках Лиги наций.
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