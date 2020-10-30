"Мне очень жаль видеть его в таком состоянии. К 30 годам он должен был достичь полной технической футбольной зрелости.

Балотелли имеет шанс остаться в Серии А – Дженоа готова рискнуть со скандальным форвардом

Марио был бы очень полезен сборной. Я люблю его и надеюсь, что рядом с ним всегда будет что-то хорошее", – цитирует Роберто Манчини Goal.

К слову, Марио Балотелли провел 36 поединков в футболке сборной Италии во всех турнирах и отличился 14 голами. Национальная команда Италии в ноябре встретится с Эстонией (спарринг), Польшей и Боснией и Герцеговиной. Последние два поединка состоятся в рамках Лиги наций.

Зинченко против Марселя: курьезы, солидность и два ужасных показателя – оценки за первый в сезоне выход в старте