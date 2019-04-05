"Мне жаль таких людей", – Зидан ответил на слова Антича о том, что Модрич не заслуживает "Золотой мяч"

Наставник Реала Зинедин Зидан высказался относительно заявления Радомира Антича о Луке Модриче.

"Слова Антича? Что я могу сказать? Люди могут говорить все, что им заблагорассудится. Мне жаль тех, кто говорит такие вещи. Модрич заслужил "Золотой мяч", он завоевал его благодаря усердной работе и прекрасной игре", – цитирует Зидана Marca.

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Напомним, недавно Радомир Антич раскритиковал Луку Модрича заявив, что тот не может отдать голевую передачу и не заслуживает "Золотой мяч".

К слову, в текущем сезоне Примеры Модрич провел 28 матчей, в которых отметился 3-мя голами и 6-ю ассистами. В прошлом году 33-летний игрок стал обладателем "Золотого мяча".

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