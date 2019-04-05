toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ САУТГЕМПТОН - ЛИВЕРПУЛЬ

"Мне жаль таких людей", – Зидан ответил на слова Антича о том, что Модрич не заслуживает "Золотой мяч"

21:06 57 Читати українською
"Мне жаль таких людей", – Зидан ответил на слова Антича о том, что Модрич не заслуживает "Золотой мяч"
Модрич и Зидан / Соцсети

Наставник Реала Зинедин Зидан высказался относительно заявления Радомира Антича о Луке Модриче.

"Слова Антича? Что я могу сказать? Люди могут говорить все, что им заблагорассудится. Мне жаль тех, кто говорит такие вещи. Модрич заслужил "Золотой мяч", он завоевал его благодаря усердной работе и прекрасной игре", – цитирует Зидана Marca.

"Модрич не может даже обычного ассиста сделать", – экс тренер Реала Антич разнес обладателя "Золотого мяча-2018"

Напомним, недавно Радомир Антич раскритиковал Луку Модрича заявив, что тот не может отдать голевую передачу и не заслуживает "Золотой мяч".

К слову, в текущем сезоне Примеры Модрич провел 28 матчей, в которых отметился 3-мя голами и 6-ю ассистами. В прошлом году 33-летний игрок стал обладателем "Золотого мяча".

Еволюція Бензема: він перевершив Модріча, наздогнав легенду Реала та вже наступає на п'яти Роналду

Теги
Лука Модрич Лука Модрич Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Золотой мяч
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал прокомментировал слухи о договоренности с Рабьо
    Іспанія — 4 апр390 Реал прокомментировал слухи о договоренности с Рабьо
20
час
:
39
мин
Ювентус
19:00
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук