"Столько технического брака от киевлян я не ожидал. Необоснованные потери мяча. Просматривался замысел сыграть средним блоком. Понятно, что ожидали от Полесья активных действий на мяче. Но подловить команду Ашура не удалось из-за отсутствия мастерства, скорости, точности в переходных фазах игры. Слава Богу избежали пожара в своей штрафной площадке. Пожарники сегодня были выходными. Шучу.

Упущенные шансы Полесья в видеообзоре матча с Динамо

Послушал после матча интервью Александра Шовковского. Где-то мне его жалко. Если команда не выполняет указание на игру, то существует только два ответа. 1. Не дал соперник. Но это сразу отбрасывается. Житомир в оборонительной фазе много ошибался позиционно и давал необходимое пространство для реализации задуманного плана. 2. Внутри команды происходят процессы, на которые главный тренер повлиять не в состоянии. По моему мнению, отсутствие должной конкуренции у игроков, психологическая устойчивость.

Ни для кого не секрет, что заключительные матчи самые сложные в психологическом плане. Как говорится – последний бой он самый сложный. Голова понимает – ноги не бегут. В этих ситуациях тренеру очень сложно вырулить.

Потеря очков в этом матче может сыграть ключевую роль в чемпионской гонке. А дальше будет сложнее. Надеюсь в финале Кубка Украины увидеть достойный футбол", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, после 28-ми туров Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Александрию на 5 очков. Полесье с 44-мя пунктами четвертое.

Динамо разделило очки с Полесьем – киевляне почти ничего не создали, старания Гуцуляка и Ко нейтрализовал Нещерет