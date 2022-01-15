Наставник Бреши Филиппо Индзаги считает, что Дженоа не дала достаточно времени Андрею Шевченко.

"Мне жаль Шевченко. Его быстро уволили, хотя команда имела очень сложное расписание, а новые игроки только присоединились к коллективу.

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В футболе руководство клубов сейчас редко демонстрирует терпение. Уверен, Андрей скоро вернется сильнее. Желаю ему удачи", – цитирует Индзаги Gazzetta dello Sport.

Напомним, Дженоа попрощалась с Шевченко после двух месяцев сотрудничества. В должности главного тренера "грифонов" украинец провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

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