"За бугром" (в России, – прим.) жалуются, какие они несчастные, их исключили из международных соревнований. Поймите, мы из-за вас всё потеряли! Вы сидите сейчас дома и проводите свои "бумажные" чемпионаты. А мы находимся в условиях войны – кто-то в относительно нормальных условиях, а кто-то – просто в ужасных.

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И мы не можем работать, не можем приносить народу Украины радость спортивных побед. Когда проходил чемпионат Европы по футболу, площади в украинских городах были переполнены людьми. Своей игрой там мы дарили людям счастье и радость. Сегодня нет противостояний между Динамо, Шахтером, Зарей, Львовом и Черноморцем. Сегодня мы все вместе. Это касается и других видов спорта

Нет смысла разговаривать с российскими спортсменами. Я на сто процентов знаю, что им запрещено говорить на эту тему. Горжусь тем, что я украинец, потому что могу сказать и сделать все, что я хочу. Мы свободный народ. А россияне – загнанные люди. У них нет свободы слова, они даже не могут мыслить по-другому. Это единственное, за что мне их жаль. Не дай Бог кому-то пережить то, что украинцы проживают сейчас", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, Георгий вместе с партнерами по национальной команде создал фонд гуманитарной и военной помощи Украине.

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