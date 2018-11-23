"Мне выделили квартиру, которую я продал", – Шиндер рассказал, как его бывший клуб рассчитывался с долгами

Форвард донецкого Олимпика Антон Шиндер вспомнил период выступлений за Шахтер и Черноморец.

"Шахтер – это команда, где на каждой позиции создана очень высокая конкуренция. Я четко понимал, где нахожусь и какие игроки меня окружают. Ну и в дополнение к этому у меня не оказалось так много игрового времени, чтобы доказать свою состоятельность.

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Незадолго до перехода в донецкий клуб я заключил очень хороший контракт с Таврией – сроком на четыре года. Тогда еще никто не знал о предстоящих событиях в Крыму, и я связывал свое будущее с Симферополем. А получив предложение от Шахтера, меньше всего думал о финансах. Когда тебя зовут в топ-клуб, нужно соглашаться, ехать и играть.

После перехода в Черноморец пошел на серьезное снижение зарплаты. Примерно раза в три. Просто очень хотел играть. Поэтому и согласился на аренду до конца года.

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Именно в тот момент, когда я оказался в Черноморце, в клубе начались финансовые проблемы. Буквально через месяц игрокам перестали платить деньги, так что я пробыл в Одессе всего полгода.

Покидал клуб с долгами по зарплате. Мне выделили квартиру, которую я продал. Таким образом, долг был полностью погашен", – цитирует Шиндера Спорт-Експрес.