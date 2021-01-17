"Наша победа в 2015 году была невероятной. На нас мало кто ставил, но мы забили Барсе 4 гола на Сан-Мамесе. Мы должны жить с этими мыслями – вера свертает горы.

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Теперь важно то, что у нас есть удача и возможность выиграть титул для Бильбао. Мне все равно, сыграет ли Месси. Мы знаем о его потенциале, но у Барсы есть множество других игроков, которые могут ему помочь. Мы будем делать свое дело и устроим им сложный матч. Если они хотят нас победить, то придется сначала пострадать", – цитирует Уильямса Mundo Deportivo.

Напомним, Атлетик и Барселона разыграют Суперкубок Испании сегодня, начало матча в 22:00.

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