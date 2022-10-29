"Конечно, есть разочарование от того, что мы приложили усилия и не достигли одной из целей, которые имели на сезон. Но все идет своим чередом. Теперь у нас новая важная игра, в которой мы должны сосредоточиться на пути, который мы прошли от Севильи. Думаю, в чемпионате дела команды складываются хорошо. Она имеет свою игровую идентичность и остается сильной.

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Я чувствую, что мы должны провести хорошую игру против Кадиса. Надо продолжать работать и отдавать все силы. Так продолжается с тех пор, как я здесь работаю. Я не думаю ни о чем, кроме того, что впереди. "Мне все равно, что обо мне думают", – сказал великий испанский писатель. Я думаю так же. Ничто не заканчивается сегодня", – приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, посреди недели Атлетико расписал ничью с Байером и потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате "матрасники" идут третьими, имея беспроигрышную серию из 5 туров.

Атлетико вылетел из ЛЧ с безумным концом (пенальти после финального свистка), Тоттенхэм вышел в 1/8 на несколько секунд