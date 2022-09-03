"Я очень счастлив быть здесь. Когда я начал переговоры с Эспаньолом, то увидел, что это хорошая возможность. Я буду дальше жить в Барселоне, проект клуба мне показался интересным. Он имеет ценности. Мне нравится, как тренер хочет играть, и это было очень простое решение. Я счастлив и очень хочу начать.

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Прошлое в Барсе? Я не тот человек, которого волнует, что говорят обо мне. Я вижу, что мне есть чем заняться в Эспаньоле. Мне все равно, что говорят люди. Это важный спортивный проект, это мне нравится. Сегодня счастливый день. Не время говорить о том, что произошло в последние месяцы. Теперь нам нужно говорить об Эспаньоле и о том, что мы собираемся делать", – цитирует Брейтуэйта Marca.

Напомним, датчанин 2,5 года отыграл за Барсу, а в последний день трансферного окна расторг контракт и присоединился к Эспаньолу.

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