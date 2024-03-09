Форвард Шахтера Даниил Сикан прокомментировал свою голевую засуху, которая длится уже два месяца.

"Конечно. Голы добавляют уверенности. Когда нападающий не забивает, то немного теряется уверенность.

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Но для меня самое главное, что команда побеждает. Когда Шахтер будет побеждать, то мне все равно, буду ли я забивать. Главное – победа", – сказал Сикан в комментарии YouTube-каналу УПЛ ТВ.

Напомним, в текущем сезоне Даниил провел за Шахтер 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 4 ассиста. В последний раз форвард радовал болельщиков голом 13 декабря 2023 года в матче Лиги чемпионов с Порту. Накануне 22-летний нападающий получил вызов в сборную Украины на решающие матчи за выход на чемпионат Европы.

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