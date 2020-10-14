Голкипер Униона Лорис Кариус, права на которого принадлежат Ливерпулю, рассказал о своем отношении к ошибке в финале Лиги чемпионов 2018 года.

"Это было два года назад. С того момента я сыграл больше 60 матчей. Я в Унионе, чтобы показывать свои лучшие стороны.

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Конечно, меня долго не было в Германии, но это не играет никакой роли. Это случилось давно. Единственные, кто хотят про это говорить, – журналисты. Мне это уже наскучило.

Клопп всегда был честен и справедлив. Он всегда рассказывал о ситуации. У нас были хорошие отношения, никогда не было никаких проблем. Его достижения говорят сами за себя. Он лучший тренер в мире на данный момент.

Он посоветовал перейти в Унион. Сказал, что это хороший шаг, возможность проявить себя и показать, что я действительно хороший вратарь", – цитирует Лориса Кариуса Kicker.

Напомним, в финале ЛЧ 2018 года Лорис Кариус, который защищал цвета Ливерпуля, пропустил обидный гол от Реала – мадридцы тогда победили со счетом 3:1.

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